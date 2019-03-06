AnTuTu, авторы популярного бенчмарка для оценки производительности мобильных устройств, обновили ежемесячный рейтинг самых быстрых Android-смартфонов. Первое место с крупным отрывом заняла новая модель Xiaomi Mi 9, которая была анонсирована 20 февраля, а экс-лидера — ZTE nubia Red Magic Mars — сместили на третью строчку.

AnTuTu, авторы популярного бенчмарка для оценки производительности мобильных устройств, обновили ежемесячный рейтинг самых быстрых Android-смартфонов. Первое место с крупным отрывом заняла новая модель Xiaomi Mi 9, которая была анонсирована 20 февраля, а экс-лидера — ZTE nubia Red Magic Mars — сместили на третью строчку.Флагманский аппарат Xiaomi вышел в чемпионы, заработав в AnTuTu 371 849 очков. Следом за ним — Lenovo Z5 Pro GT, отстав почти на 18 тысяч баллов (353 469). Перевес лидеров оказался существенным: замкнуло тройку устройство ZTE, получив 320 763 очка.Ключевую роль в победе Mi 9 и Z5 Pro GT сыграл 7-нанометровый чип Snapdragon 855, один из мощнейших на рынке. Именно им комплектуются оба устройства. В новой системе на кристалле Qualcomm используется передовой ЦП Kryo 485, благодаря которому её вычислительная мощь на 45% выше, чем у Snapdragon 845. У него одно суперпроизводительное ядро, три просто производительных и четыре энергоэффективных. Производительность графики Adreno 640 примерно на 20% выше.Игрофон ZTE nubia Red Magic Mars, оснащаемый Snapdragon 845, тем не менее сумел остаться в тройке. Он обошел четыре модели Huawei, комплектующихся чипом Kirin 980: Mate 20, V20, Mate 20 X и Honor Magic 2. Замыкают десятку геймерские смартфоны Asus ROG Phone, Xiaomi BlackShark Helo и спецверсия Xiaomi Mi 8 Transparent Edition в прозрачном корпусе.В рейтинге AnTuTu участвуют только уже вышедшие смартфоны. Оцениваются производительность центрального процессора, видеоускорителя, скорость работы пользовательского интерфейса и памяти.