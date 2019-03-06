Вмешаться пришлось районной прокуратуре

Вмешаться пришлось районной прокуратуреСобинская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при использовании и содержании газового оборудования.Специалисты надзорного ведомства выявили существенные нарушения, которые допускают управляющие компании, не обеспечившие надлежащую техническую эксплуатацию внутридомовых систем газоснабжения.Выяснилось, что в ведении 5-ти управляющих компаний находятся свыше 150 многоэтажек с централизованным газоснабжением, при этом периодические проверки дымовых и вентиляционных каналов за последние пару лет не проводили.Кроме того, при минимальной продолжительности эксплуатации газового оборудования в 20 лет, в ряде домов не организовали техническое диагностирование систем газоснабжения в связи с истечением этого срока.Руководителям управляющих компаний внесены представления. Прокуратура проследит за устранением нарушений.