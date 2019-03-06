В США продолжается расследование гибели 49-летней велосипедистки из Аризоны Элен Херцберг, которую в марте 2018 года сбила самоуправляемая машина Uber. Находившийся в автомобиле водитель в момент столкновения смотрел на смартфоне телешоу. Пока Uber удается избежать обвинений в уголовном преступлении.

В США продолжается расследование гибели 49-летней велосипедистки из Аризоны Элен Херцберг, которую в марте 2018 года сбила самоуправляемая машина Uber. Находившийся в автомобиле водитель в момент столкновения смотрел на смартфоне телешоу. Пока Uber удается избежать обвинений в уголовном преступлении, сообщает QZ.Следствие не смогло найти оснований для привлечения компании к ответственности.В настоящий момент юристы решают, стоит ли привлекать к ответственности, водителя Рафаэлу Васкез, которая находилась за рулем Uber в момент ДТП.Представители округа Явапаи, где рассматривается дело, пришли к выводу, что для обвинений нужно больше доказательств."Видеозапись аварии, скорее всего, неточно отражает произошедшие", — отметил следователь.Представители власти предложили полиции найти эксперта, который смог бы понять, что на самом деле видел сидевший за рулем водитель во время аварии.Отмечается, что компанию Uber, владевшую самоуправляемой машиной, все еще могут обвинить в нарушениях, но уже не в рамках уголовного дела.В мае 2018 года Uber закрыла тестирование самоуправляемых автомобилей в Аризоне, уволив 300 сотрудников. Компания возобновила испытания таких машин в других штатах.