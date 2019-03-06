За работу без соответствующего разрешения в отношении 20 иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

5 марта текущего года сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области совместно с полицейскими из ОМВД России по Судогодскому району при содействии сотрудников Росгвардии провели на территории Судогодского района мероприятие по проверке мест пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также законности осуществления ими трудовой деятельности.В ходе рейда на одном из производственных предприятий района были выявлены 20 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешений.В отношении граждан Узбекистана, Китая и Таджикистана сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации).