Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту розлива нефтепродуктов в Бугульме. Экологическая катастрофа произошла на улице Монтажная, на производственной базе. Загрязнены десятки метров. Экологический ущерб оценили в 17 миллионов рублей.

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту розлива нефтепродуктов в Бугульме. Экологическая катастрофа произошла на улице Монтажная, на производственной базе. Площадь загрязнения, как стало известно ГТРК "Татарстан", составляет десятки метров. Согласно взятым на месте ЧП пробам, содержание нефти в почве превысило норму в пятьдесят шесть раз.Предполагаемый ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается почти в 17 миллионов рублей. В настоящий момент следователи выясняют происхождение нефтепродуктов. Возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.