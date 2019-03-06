Жителей Москвы и Подмосковья ждет резкое ухудшение погоды. В ближайшие часы в регионе ожидается усиление ветра до 14-19 метров в секунду, метель и сильная гололедица.

Жителей Москвы и Подмосковья ждет резкое ухудшение погоды. В ближайшие часы в регионе ожидается усиление ветра до 14-19 метров в секунду, метель и сильная гололедица. Возможно налипание мокрого снега на провода. К вечеру температура на всей территории Подмосковья понизится до минус 10 градусов.В связи с этим в МЧС РФ рекомендовали жителям избегать потенциально опасных мест: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи. Не ходить под деревьями и не оставлять под ними машины. Обходить слабоукрепленные конструкции, передает РИА Новости.