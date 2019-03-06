В России обещают новый проект системы распознавания лиц, и на этот раз речь об отслеживании передвижений людей, о том, когда и как кто ходит по магазинам. Как можно будет использовать эти данные, расскажет программа Вести.net.

В России обещают новый проект системы распознавания лиц, и на этот раз речь об отслеживании передвижений людей, о том, когда и как кто ходит по магазинам. Как можно будет использовать эти данные, расскажет программа 33Live.Runet.Покупателей в торговых центрах будут знать в лицо. По данным издания "Коммерсант" компания Watcom Group, специализирующаяся на анализе посетительских потоков в торговых центрах и магазинах, готовится вывести на этот рынок распознавание лиц. Ее партнером станет компания NtechLab, автор технологии FindFace. Предполагается, что система распознавания позволит точно подсчитывать поток, число повторных визитов, вычислять конверсию от посетителя к покупателю.Торговые площадки будут получать сведения о возрасте, поле, поведении и эмоциях покупателя, также можно будет отслеживать перемещение каждой из заданных групп. Решение позволит следить и за сотрудниками, предоставляя статистику, выявляя случаи мошенничества и факты присутствия нежелательных посетителей.В общем звучит как "большой брат" в лучшем его проявлении, даже несмотря на то, что авторы системы подчеркивают, что все данные о посетителях будут собираться в обезличенном виде. Подробности – в программе 33Live.Runet.