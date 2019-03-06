Роскачество подвело итоги исследования качества ликерных вин. В тройку лидеров вошли Токай Южнобережный, Мускат белый Южнобережный и Мускатное фестивальное. В целом же эта категория вин оказалась самой успешной в Винном гиде России.

Роскачество подвело итоги исследования качества ликерных вин. Проверка проводилась в рамках проекта "Винный гид России", запущенного совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России.Вино оценивалось по 100-балльной системе в соответствии с международной шкалой всемирной организации винограда и вина. По российскому ГОСТу хорошим считается вино, набравшее по сумме баллов не менее 71.По словам главы Роскачества Максима Протасова, результаты исследования превзошли ожидания экспертов: на рынке есть российское вино по-настоящему высокого качества. Лучшее вино из российского винограда вошло в итоговый каталог, преодолев серьезную "повышенную" отметку стандарта Роскачества в 78 баллов.Для исследования были куплены ликерные вина, выпускаемые в количестве не менее 10 тысяч бутылок одного наименования в конкретный год урожая. Предпочтение отдавалось выпущенным в количестве более 50-100 тысяч бутылок. Ценовой диапазон — от 339 до 660 рублей.Особенностью ликерных вин является то, что при их производстве можно использовать зерновой спирт. По мнению экспертов, при должном уровне технологического исполнения он не влияет на качество вина.Впервые при исследовании акцент был сделан не на лабораторных анализах, а на органолептических показателях качества вин, то есть, на цвете, аромате и вкусе. Дегустаторами выступили 23 российских и два итальянских эксперта с большим опытом работы в сенсорной оценке вин. Закупленные вина были представлены в исследовательский центр в обезличенном виде. Вино оценивалось по 12 параметрам.Вином, набравшим наибольшее количество баллов, стало "Токай Южнобережный" от "Массандры" (660 рублей). Это вино произведено из редких в России токайских сортов винограда "фурминт" и "гарс левелю". Следом идет "Мускат белый Южнобережный" (440 рублей). На третьем месте – "Мускатное фестивальное" от крымской "Солнечной Долины" (370 рублей).Лучшие ликерные вина производят два крымских предприятия – "Массандра" (20 вин) и "Солнечная долина" (6 вин).В целом же эта категория вин оказалась самой успешной в "Винном гиде России". Эксперты пришли к выводу, что 31 вино соответствует минимальным требованиям дегустационной оценки (то есть ГОСТу), а 29 наименований – повышенным требованиям Роскачества."Винный гид России" будет обновляться ежегодно, чтобы потребители оперативно получали информацию о качестве именно того вина, которое находится на полках магазинов. "В 2019 году мы выйдем уже на исследование от 500 до 600 образцов вина", — сказал Максим Протасов.В феврале Роскачество представило рейтинг розовых вин. В тройку лидеров вошли "Высокий берег. Цвайгельт" от "Кубань-Вино" и два крымских бренда — ZB wine Rose ("Золотая Балка") и ESSE Rose от "Сатера".Злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью.