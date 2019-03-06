Представители международной консалтинговой компании Knight Frank опубликовали ежегодный отчет с информацией о вложениях богатейших людей планеты. Оказалось, что самая выгодная инвестиция последнего времени – это редкие сорта виски. Их стоимость за минувший год увеличилась на 40 процентов.

Представители международной консалтинговой компании Knight Frank опубликовали ежегодный отчет с информацией о вложениях богатейших людей планеты. Оказалось, что самая выгодная инвестиция последнего времени – это редкие сорта виски. Их стоимость за минувший год увеличилась на 40 процентов.Эксперты связывают рост цен на дорогой алкоголь с тем, что спрос на него увеличился на азиатском рынке. К примеру, продажи виски в Сингапуре, Китае и Индии за год выросли на 24 и 44,35 процента соответственно.Самым дорогим виски, проданным за минувший год, оказалась бутылка Macallan урожая 1926 года, которую вручную расписал ирландский художник Майкл Диллон. Ее стоимость составила 1,6 миллиона долларов.Помимо редкого алкоголя, в список выгодных вложений состоятельных людей вошли:Монеты (их стоимость за год выросла на 12 процентов)Вино и предметы искусства (9 процентов)Часы (5 процентов)Автомобили (2 процента)Мебель (1 процент).Интересно, что ювелирные украшения в целом потеряли в стоимости, а стоимость марок и цветных бриллиантов почти не изменилась.