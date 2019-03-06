Представители международной консалтинговой компании Knight Frank опубликовали ежегодный отчет с информацией о вложениях богатейших людей планеты. Оказалось, что самая выгодная инвестиция последнего времени – это редкие сорта виски. Их стоимость за минувший год увеличилась на 40 процентов.
Представители международной консалтинговой компании Knight Frank опубликовали ежегодный отчет с информацией о вложениях богатейших людей планеты. Оказалось, что самая выгодная инвестиция последнего времени – это редкие сорта виски. Их стоимость за минувший год увеличилась на 40 процентов.
Эксперты связывают рост цен на дорогой алкоголь с тем, что спрос на него увеличился на азиатском рынке. К примеру, продажи виски в Сингапуре, Китае и Индии за год выросли на 24 и 44,35 процента соответственно.
Самым дорогим виски, проданным за минувший год, оказалась бутылка Macallan урожая 1926 года, которую вручную расписал ирландский художник Майкл Диллон. Ее стоимость составила 1,6 миллиона долларов.
Помимо редкого алкоголя, в список выгодных вложений состоятельных людей вошли:
Монеты (их стоимость за год выросла на 12 процентов)
Вино и предметы искусства (9 процентов)
Часы (5 процентов)
Автомобили (2 процента)
Мебель (1 процент).
Интересно, что ювелирные украшения в целом потеряли в стоимости, а стоимость марок и цветных бриллиантов почти не изменилась.