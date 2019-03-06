Торжественное вручение паспортов было приурочено Международному женскому дню 8 марта...

В Управлении по вопросам миграции Главного Управления Министерства внутренних дел по городу Москве состоялась церемония вручения паспортов гражданам Российской федерации по достижению 14 летнего возраста, а также гражданам приобретенным гражданство Российской Федерации.Торжественное вручение паспортов было приурочено Международному женскому дню 8 марта. Заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Игорь Дудник поздравил присутствующих с важным событием в их жизни – получением главного документа страны и пожелал им достойно нести гордое звание гражданина Российской Федерации.В мероприятии приняли участие также сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве, члены Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве Вадим Коженов и Александр Лебедев, а также родственники и друзья участников торжества.После вручения паспортов, каждой девушке подарили памятный подарок и букет цветов. Мероприятие завершилось исполнением гимна Российской Федерации.ГУ МВД России по г. Москве