Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу защиты главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на решение о продлении ему ареста до 4 апреля.

Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу защиты главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на решение о продлении ему ареста до 4 апреля.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал адвокат журналиста Игорь Мокин, который подчеркнул, что тем самым оставлено в силе решение суда первой инстанции.Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины, после чего 17 мая Херсонский городской суд арестовал его по обвинению госизмене и незаконном обороне оружия. Главред содержится в следственном изоляторе Херсона, а его дело будет рассматриваться в суде Киева.По предъявленным обвинениям Вышинскому грозит 15 лет лишения свободы.Киевский журналист Владимир Скачко уверен, что 11 марта он будет арестован: "Мне светит от 5 до 10 лет тюрьмы. Меня обвиняют в сговоре с Кириллом Вышинским по статье 5.10, подразумевающей конфискацию имущества".