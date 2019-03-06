Елена Яковлева дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как попала в больницу, где провела много времени.

Елена Яковлева дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как попала в больницу, где провела много времени.В сериале "Склифосовский" Елена Яковлева исполняет неоднозначную роль. Причем, по словам актрисы, изначально она не рассчитывала на то, что работа продлится так долго. "Думала, съемки будут легкими, без массовых сцен – я просто сижу за решеткой, и все. Ну или что меня быстро выгонят. Но меня не выгоняют. Я уже и сердце украла для своего возлюбленного, который нуждался в экстренной трансплантации. Но нет, я все еще остаюсь", – констатировала актриса.Врачебная тема знакома Елене Яковлевой не понаслышке. Когда-то она оказалась в больнице, причем провела там довольно много времени. Ей стало скучно и она попросила медиков пустить ее в операционную. Те разрешили, но приставили к ней медсестру с нашатырем на случай, если артистке станет плохо.Однако у оказались стальные нервы. "Я три операции отстояла. Третью – уже на спор. Они решили: покажем ей гнойный живот, и она точно свалится. Но наоборот, меня восхитило, что в животе все кишки разных фантастических цветов и выглядят не страшно, а на самом деле божественно красиво", – цитируют Елену Яковлеву .За годы совместной работы команда "Склифосовского" стала буквально семьей, где каждый может подшутить друг над другом. рассказала такой случай: "Вот недавно подхожу к нашему доктору Брагину — Максиму Аверину. А он сидит в гримерке перед зеркалом такой красивый в дико модных штанах. Штаны черные, спортивные, все в сияющих стразах, переливаются. Я говорю: "Ой, какие замечательные! Вот прямо мои!" А Макс тут же их снимает и мне отдает под всеобщий гогот коллег…"