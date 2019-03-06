Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал инициативу депутата Виталия Милонова о переносе скандальных проектов из дневного эфира. В частности, речь идет о реалити-шоу Дом-2.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержалинициативу депутата Виталия Милонова о переносе скандальных проектов издневного эфира. В частности, речь идет о реалити-шоу "Дом-2".Эксперт заявил, что давно пора уже ток-шоу с руганью икриками переместить подальше – на поздний вечер. "Не нужно ничего запрещать,всего лишь сменить тайм-слот. Считаю, что этот информационный мусор показыватьможно только после 23.00, а не в прайм-тайм", – поделился с "Дни.ру" ВадимМанукян."Таким образом дети не будут видеть весь этот ад иругань, а взрослые люди уж как-нибудь сами разберутся, стоит им смотреть этутелепомойку или лучше пораньше лечь спать", – добавил эксперт. По его словам, еслиу этих ток-шоу хорошие рейтинги днем и вечером, то и после 23.00 для них найдутсязрители."Или же нужно просто сменить формат и полностьюзапретить вести себя людям в эфире подобно неандертальцам. Хватит уже этихиздевательств над телезрителями", – резюмировал Вадим Манукян. Своим мнением онподдержал инициативу депутатаГосдумы Виталия Милонова.Напомним, Милоновапредложил запретить дневной показ "пропагандирующих секс и разврат"программ. Под опалу попало и реалити-шоу "Дом-2". Народныйизбранник разработал новую культурную доктрину и направил в Минкульт. Онапредполагает уголовно наказывать организаторов "взрослых передач".