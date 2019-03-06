Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал
инициативу депутата Виталия Милонова о переносе скандальных проектов из
дневного эфира. В частности, речь идет о реалити-шоу Дом-2.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал
инициативу депутата Виталия Милонова о переносе скандальных проектов из
дневного эфира. В частности, речь идет о реалити-шоу "Дом-2".
Эксперт заявил, что давно пора уже ток-шоу с руганью и
криками переместить подальше – на поздний вечер. "Не нужно ничего запрещать,
всего лишь сменить тайм-слот. Считаю, что этот информационный мусор показывать
можно только после 23.00, а не в прайм-тайм", – поделился с "Дни.ру" Вадим
Манукян.
"Таким образом дети не будут видеть весь этот ад и
ругань, а взрослые люди уж как-нибудь сами разберутся, стоит им смотреть эту
телепомойку или лучше пораньше лечь спать", – добавил эксперт. По его словам, если
у этих ток-шоу хорошие рейтинги днем и вечером, то и после 23.00 для них найдутся
зрители.
"Или же нужно просто сменить формат и полностью
запретить вести себя людям в эфире подобно неандертальцам. Хватит уже этих
издевательств над телезрителями", – резюмировал Вадим Манукян. Своим мнением он
поддержал инициативу депутата
Госдумы Виталия Милонова.
Напомним, Милонова
предложил запретить дневной показ "пропагандирующих секс и разврат"
программ. Под опалу попало и реалити-шоу "Дом-2". Народный
избранник разработал новую культурную доктрину и направил в Минкульт. Она
предполагает уголовно наказывать организаторов "взрослых передач".