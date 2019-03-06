Определился третий полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал московский Локомотив, выигравший и второй четвертьфинальный матч у казанского Рубина.

Определился третий полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал московский "Локомотив", выигравший и второй четвертьфинальный матч у казанского "Рубина".Первая встреча, прошедшая в Москве, закончилась победой "Локомотива" 1:0. Такой же счет был зафиксирован и в Казани. Единственный мяч был забит на 77 минуте защитникам гостей Бенедиктом Хёведесом после розыгрыша штрафного. Минутой ранее казанцы остались в меньшинстве после удаления Филиппа Уремовича."Локомотив" выиграл 1:0 и стал третьим полуфиналистом Кубка России. Ранее в полуфинал прошли "Ростов" и "Арсенал". Четвертый участник определится в матче между "Уралом" и "Спартаком".