Московский ЦСКА начал подготовку к матчу 19 тура российской премьер-лиги. В занятиях принимал участие защитник Виктор Васин, пропустивший целый год из-за травмы связок колена.

Московский ЦСКА начал подготовку к матчу 19 тура российской премьер-лиги. В занятиях принимал участие защитник Виктор Васин, пропустивший целый год из-за травмы связок колена.Виктор Васин получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки колена в феврале прошлого года. Лечение и восстановление футболиста сборной России длилось целый год. Виктору пришлось пропустить домашний чемпионат мира.Теперь Виктор Васин оправился от последствий травмы и вернулся в общую группу. 30-летний футболист может выйти на поле против "Рубина" в ближайшем матче чемпионата страны.