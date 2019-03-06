Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имена арбитров, которые будут работать на предстоящих матчах 1/8 финала Лиги Европы. Матч санкт-петербургского Зенита против испанского Вильярреала рассудит итальянская бригада судей.

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имена арбитров, которые будут работать на предстоящих матчах 1/8 финала Лиги Европы. Матч санкт-петербургского "Зенита" против испанского "Вильярреала" рассудит итальянская бригада судей.Главным арбитром встречи станет 45-летний Джанлука Рокки, помогать которому будут его ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервным рефери назначен Джорджо Перетти.Ранее сине-бело-голубые проводили при судействе итальянских судей 11 матчей, из которых пять они выиграли, трижды завершили матчи ничьей и еще три раза терпели поражения. Рокки же судил игру "Зенита" в 2014 году, когда клуб с берегов Невы разгромил бельгийский "Стандарт" в квалификации Лиги чемпионов (3:0), а в 2016 году в 1/8 финала ЛЧ "зенитовцы" проиграли португальской "Бенфике" (0:1).Кроме того, назначены арбитры на выездной матч "Краснодара" против "Валенсии". Встречу рассудит бригада из Израиля. Главный судья Орель Гринфельд. Помогать ему будут Двир Шимон, Рой Хассан, Эрез Папир и Цив Адлер. Резервным арбитром назначен Идан Яркони.Напомним, что матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся в четверг, 7 марта.