Новая достопримечательность. В Калиниграде реконструируют нерабочий железнодорожный мост у исследовательского судна Витязь, сообщает ГТРК Калининград. Сооружению уже полтора века.

Новая достопримечательность. В Калиниграде реконструируют нерабочий железнодорожный мост у исследовательского судна "Витязь", сообщает ГТРК "Калининград". Сооружению уже полтора века. Оно имеет ряд косметических недочетов — треснувшую краску, ржавчину на клепках. Но при этом технический износ моста — всего около 5%.Очень скоро переправа получит вторую жизнь, уже в пешеходном формате. Музея Мирового океана объявил конкурс на лучший реставрационный проект. Эскизы будут принимать до 30 мая, а в июне выберут самую удачную работу. В состав жюри войдут специалисты из Голландии, Австрии и России. От проектантов ждут смелых решений.Реставрацию объекта обсудят с ведущими архитекторами области. Главная задача — реконструировать разводные сегменты. В будущем новая пешеходная зона моста станет частью туристического маршрута "Философская тропа", который объединит лучшие зоны отдыха и музеи города."Восстановление этого моста - очень важно для экономики Калининграда. Сейчас он в отличном состоянии, и на его реконструкцию не понадобится столько денег, как на строительство нового", — пояснила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.Напомним, благодаря открытому конкурсу в Музее Мирового океана ранее уже выбирали внешний вид экспозиционного корпуса "Планета океан".