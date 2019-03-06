Женская сборная России по хоккею с мячом вышла в финал XXIX зимней Универсиады, разгромив в Красноярске соперниц из США. Поединок завершился со счетом 10:1 в пользу представительниц российской команды.

Женская сборная России по хоккею с мячом вышла в финал XXIX зимней Универсиады, разгромив в Красноярске соперниц из США. Поединок завершился со счетом 10:1 в пользу представительниц российской команды.Самой результативной хоккеисткой в составе сборной России стала Ольга Богданова, забившая четыре "шайбы". Еще по 3 гола на свой счет записали Анастасия Денисова и Кристина Машинская. Единственный гол в составе команды Штатов забила Эрика Леске.Соперницами россиянок по финалу турнира по бенди станут шведки, которые в параллельном полуфинале не оставили шансов норвежским спортсменкам (12:1). В итоге Норвегия с США сыграют за бронзу женского турнира по бенди, а Россия и Швеция оспорят золотые медали.Оба матча состоятся 8 марта.