Французский специалист Зинедин Зидан готов вернуться в мадридский Реал. Однако не в срочном порядке, как того хочет руководство Королевского клуба, а летом. Боссы мадридцев уже провели встречу с экс-наставником клуба.

Французский специалист Зинедин Зидан готов вернуться в мадридский "Реал". Однако не в срочном порядке, как того хочет руководство "Королевского клуба", а летом. Боссы мадридцев уже провели встречу с экс-наставником клуба.У президента "Реала" Флорентино Переса были попытки вернуть Зидана уже сейчас, но тот ответил на предложение функционера отказом, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на El Chiringuito. При этом "Зизу" пояснил, что готов возглавить команду по окончании сезона.Напомним, что после того, как Зидан по собственному желанию покинул "сливочных" летом 2018 года на посту главного тренера клуба уже сменилось два специалиста: преемник Зидана Хулен Лопетеги был отправлен в отставку спустя несколько месяцев после назначения, а после ряда поражений, в том числе от амстердамского "Аякса" в Лиге чемпионов, боссы "Реала" готовы уволить и Сантьяго Солари.