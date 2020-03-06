В ночное время злоумышленники проникли в подвальное помещение тепловой подстанции и похитили оттуда два регулятора давления центрального отопления и горячего водоснабжения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Левобережному району г. Москвы задержали двух мужчин, подозреваемых в краже регуляторов давления центрального отопления.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от инженера по эксплуатации дома, расположенного на Беломорской улице. Он рассказал, что в ночное время суток неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в подвальное помещение тепловой подстанции и похитили оттуда два регулятора давления центрального отопления и горячего водоснабжения стоимостью свыше 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Коровинском шоссе задержали двоих подозреваемых: ранее судимого 23-летнего и 28-летнего приезжих. Похищенное было изъято.Следователем ОМВД России по Левобережному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание возможного соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29