Британский геймер, проводивший по 14 часов в сутки за играми и весивший более 200 килограммов, сумел побороть зависимость и похудел почти вдвое. Более того, 36-летний мужчина начал проводить тренинги, помогающие людям справиться с игроманией и изменить стиль жизни.

Британский геймер, проводивший по 14 часов в сутки за играми и весивший более 200 килограммов, сумел побороть зависимость и похудел почти вдвое. Более того, 36-летний мужчина начал проводить тренинги, помогающие людям справиться с игроманией и изменить стиль жизни.Как пишет Kent Online, житель британского графства Кент Дэвид Брейкер настолько увлекся онлайн-игрой, что работа и общение с семьей отошли для него на второй план."Люди считают своих друзей игроманами, если те проводят за играми по два часа в сутки. Но самом деле зависимые посвящают играм 60-80 процентов своего времени", – рассказал Брейкер.Мужчина понимал, что ведет нездоровый образ жизни, его даже начали посещать суицидальные мысли. Убедить его изменить ситуацию смог только врач. Терапевт сообщил Брейекру, что если он будет продолжать в том же духе, то рискует умереть в 35 лет."Он сказал, что, скорее всего, это будет сердечный приступ, и что мне пора что-то менять", – отметил британец.Брейкер последовал совету врача: начал правильно питаться и занялся спортом. Так ему удалось сбросить более 30 килограммов. На этом он не остановился и сделал операцию по уменьшению объема желудка.Сейчас мужчина весит около 90 килограммов и помогает людям побороть зависимость от игр. По его мнению, чрезмерное увлечение ими буквально разрушает жизни. Самое ужасное, по его словам, в том, что люди, страдающие зависимостью, тратят на игровые покупки реальные деньги, и в этом онлайн-игры ничем не отличаются от азартных игр, из-за которых многие просто разоряются.О взаимосвязи лишнего веса и депрессии говорили 21 февраля в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Героиней передачи стала "самая тяжелая женщина в России" – 56-летняя Любовь Нурдинова из Тюмени, чей вес составляет 350 килограммов.