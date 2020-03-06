Студентов Северо-Западного госуниверситета имени Мечникова, проживающих в общежитии, поместили под карантин. В вузе хорошо налажена система дистанционного обучения, поэтому дополнительных каникул у студентов не будет. Ранее у студента Рикардо обнаружили коронавирус после возвращения из Милана.

Первый случай коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге подтвержден. Это итальянский студент по имени Рикардо. У него обнаружили инфекцию после возвращения из Милана. Заразившийся итальянец был помещен в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, а два студенческих общежития закрыли на карантин. Об этом в эфире программы "60 минут" сообщила корреспондент ВГТРК Салима Зариф.Правда, как заметила Салима, в Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова очень хорошо налажена система дистанционного обучения, поэтому дополнительных каникул у студентов не будет."Студенты, а их около 700 человек, обеспечены питанием и водой. Какой-то неравнодушный петербуржец заказал для них несколько коробок с пиццей, но охранник отказался принимать", — рассказала корреспондент.По ее словам, в Санкт-Петербурге нет никакой паники в связи с коронавирусом. Сами студенты вполне веселы, они развлекаются как могут. Например, запускают из окон бумажные самолетики.Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что заболевание у зараженного пациента из Италии протекает в легкой форме. Помимо этого, в России диагностировали шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с Diamond Princess и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.