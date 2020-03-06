Страдающим аллергией на цветение растений советуют подготовиться к проблемному для них периоду раньше срока. В этом году из-за аномально теплой зимы на месяц раньше обычного срока — до конца марта — ожидается цветение березы, которая для аллергиков опаснее других деревьев и кустарников.

Страдающим аллергией на цветение растений советуют подготовиться к проблемному для них периоду раньше срока. В этом году из-за аномально теплой зимы уже в феврале начали цветение ольха и орешник.Кроме того, на месяц раньше обычного срока — до конца марта — ожидается цветение березы, которая для аллергиков опаснее других деревьев и кустарников. У нее уже набухают почки.Об этом в комментарии "Известям" рассказал доцент Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.Ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, палинолог Елена Северова, со своей стороны, отметила, что в этом году цветение началось раньше, чем это фиксировалось на протяжении последних 20–25 лет.В то же время дендролог – руководитель организации "Лесной доктор" Егор Елизаров заявил, что ситуация нынешнего сезона "экстраординарная", поскольку подобного в России не было в течении последних ста лет.