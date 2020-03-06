Одиннадцатимесячная американка Деми вместе со своими родителями прилетела в Краснодар, где ее будут избавлять от большого родимого пятна на лице. Это уже вторая иностранная пациентка с подобным недугом после Луны Феннер, известной как девочка-бэтмен благодаря характерному невусу на лице, сообщает Россия 24.

Одиннадцатимесячная американка Деми вместе со своими родителями прилетела в Краснодар, где ее будут избавлять от большого родимого пятна на лице. Это уже вторая иностранная пациентка с подобным недугом после Луны Феннер, известной как "девочка-бэтмен" благодаря характерному невусу на лице.Как сообщает "Россия 24", по прилету Деми чувствовала себя хорошо и не стеснялась десятка журналистов — тянула руки к микрофонам. Родители девочки лично познакомились с представителями больницы. Завтра, 6 марта, состоится первичная консультация с доктором.Ранее исполнительный директор краснодарской клиники Андрей Алексуткин рассказал, что родинка на лице Деми наполовину меньше, чем у первой девочки. Стоит отметить, что на родине врачи побоялись делать операцию как первому, так и второму ребенку. Помощь предложили российские врачи.Луна Феннер уже перенесла несколько операций. На странице девочки в Instagram мама регулярно делится с видео и фотографиями, которые демонстрируют прогресс. Может показаться, что шрам на лице малышки останется всю жизнь, но кубанские врачи уверяют — след будет едва заметен.Андрей Алексуткин рассказал, что количество иностранных пациентов, обратившихся в краснодарскую клинику, увеличилось в разы после истории с Луной Феннер.