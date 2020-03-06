Оказалось, что мужчины тратят больше, зато женщины стараются не обойти вниманием большее число людей.

Аналитики Ozon в преддверии 8 марта проанализировали 900 тысяч заказов и 5,5 миллиона поисковых запросов. Эксперты выяснили, соответствуют ли ожидания клиенток тому, что они получают, а также оценили общий подход к покупке подарков со стороны мужчин и женщин.Так выяснилось, что расходы покупательниц на 23 февраля в 2019 году выросли на 200 руб. по сравнению с предыдущим годом. На подарки мужчинам они тратили порядка 1300 руб. А вот мужчины в этом году нарастили сумму больше, чем вдвое: с 1300 до 3000 руб. При этом они, как отмечают аналитики, покупают, как правило, 2 подарка: "дорогой" и "подешевле" — за 500-700 руб. Авторы исследования предположили, что он предназначается родственнице или ребенку.Несмотря на то что женщины тратят на подарки к 23 февраля меньше, 8 марта они стараются порадовать большее число людей: подруг, родственниц. И зачастую лучше, чем мужчины, знают, что дарить.С начала февраля на Ozon дамы стали в 2,5 чаще искать электронику, спортивные товары, например аксессуары для домашних тренировок и одежду. Вдвое выросли запросы по товарам для дачи и сада, а по косметике и для взрослых — в 1,8 раза.Если сравнить поисковые запросы мужчин, то можно предположить, что частично они с подарками угадывают: с февраля на 160% выросли продажи компактной и легкой садовой техники, на 213% — наушников и электронных книг. Кроме того, традиционно выросли продажи духов – на 268%, женских аксессуаров — на 200%, ювелирных украшений – на 320%.Сами женщины, выбирая подарки, на первое место ставят красоту и здоровье. Причем вырос спрос на специфические товары: мартовским бестселлером стали менструальные чаши, продажи которых выросли на 400%. Кроме того, женщины тоже дарят товары для дачи: их продажи, в частности садового инструмента, выросли на 180%.В тренде также спортивные товары. Так, продажи спортивной одежды выросли с конца февраля на 196%, экипировки – на 126%. При этом выбирают эту категорию товаров одинаково часто как мужчины, так и женщины. Авторы исследования полагают, что сказывается мода на здоровый образ жизни.