Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на восемь тысяч фунтов за поведение в матче 28-го тура чемпионата страны против Манчестер Юнайтед (1:1).

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на восемь тысяч фунтов за поведение в матче 28-го тура чемпионата страны против "Манчестер Юнайтед" (1:1).Итальянский специалист в концовке игры с "Красными дьяволами" вышел на поле и начал спорить с судьей Крисом Каваной, который отменил гол "ирисок" после ВАР. Арбитр встречи в итоге показал Анчелотти красную карточку."Я попросил судью объясниться после матча, а он удалил меня. После этого мы все-таки пообщались, но наш разговор с ним я сохраню в секрете", – сказал после игры итальянец.Как сообщает пресс-служба "Эвертона", Анчелотти признал, что его поведение было неподобающим и согласился с наказанием.