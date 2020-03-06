Бывший премьер Италии, лидер партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони рассталася с Франческой Паскаль. Политику не придется быть одному - он завел новую возлюбленную, которая моложе него на 53 года.

Бывший премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони рассталася с Франческой Паскаль. Политику не придется быть одному — он завел новую возлюбленную, которая моложе него на 53 года.Как сообщает Sky News, Берлускони встречался с Паскаль 12 лет. При этом бывшие возлюбленные намерены остаться друзьями. В одном из интервью Франческо сказала, что просила Сильвио жениться на ней чуть ли не каждый день.Паскаль не держит зла на Берлускони. По ее словам, она желает ему счастья и надеется, что он найдет того, кто позаботится о нем так же, как она.По данным СМИ, новой пассией 83-летнего Берлускони стала 30-летняя Марта Фашина, депутат из его партии.В июне 2013 года экс-премьера Италии приговорили к семи годам тюремного заключения за секс с несовершеннолетней. Позже его оправдали, поскольку суд не нашел достаточных доказательств того, что Берлускони знал о возрасте девушки.