Цены на золото готовятся завершить неделю максимальным ростом с февраля 2016 года из-за опасений инвесторов по поводу экономических последствий вспышки коронавируса, пишет Reuters.

Цены на золото готовятся завершить неделю максимальным ростом с февраля 2016 года из-за опасений инвесторов по поводу экономических последствий вспышки коронавируса, пишет Reuters.Золото, традиционно рассматривающееся как защитный актив, на этой неделе подорожало более чем на 5%."Мы наблюдаем последовательный переход из акций в золото в результате ухудшения макроэкономического фона, и это то, что золото будет продолжать наблюдать в обозримом будущем", — заявил аналитик ANZ Дэниел Хайнс."Ухудшение распространения COVID-19 повысило ожидания рынков, что центральные банки продолжат снижать ставки, чтобы стабилизировать рыночное доверие и обеспечить некоторую поддержку", — пояснил аналитик.Паника, спровоцированная коронавирусом, ранее вызвала бегство от риска, обрушив мировые рынки акций.Во вторник Федеральная резервная система США объявила об экстренном снижении ставки на 50 базисных пунктов до 1-1,25%, чтобы поддержать экономику на фоне вспышки вируса.К 9:40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,29% до $1672,90 за унцию.