Федерация каратэ России приняла решение дисквалифицировать спортсменку Лию Завгарову на два года за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства РУСАДА.

Федерация каратэ России приняла решение дисквалифицировать спортсменку Лию Завгарову на два года за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства "РУСАДА".В ноябре 2019 году 19-летняя уроженка Казани завоевала золото чемпионата России в весовой категории до 68 кг. В финале Завгарова оказалась сильнее Анастасии Сгуропулу из Дагестана.