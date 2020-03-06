Цветы, игрушки, сладости, украшения, аквариумы, носки и лотерейные билеты. Таков неполный список подарков, которые мужчины преподносят женщинам к 8 Марта, отмечает компания SuperJob.

Цветы, игрушки, сладости, украшения, аквариумы, носки и лотерейные билеты. Таков неполный список подарков, которые мужчины преподносят женщинам к 8 Марта, отмечает компания SuperJob.Почти 12% опрошенных женщин заявили, что самым необычным подарком к Международному женскому дню стали цветы или комнатные растения.А 8% женщин назвали самым необычным подарком домашнего питомца, 5% — путешествие, которое им преподнесли на 8 Марта. Весьма частыми подарками стали игрушки, сладости и украшения (по 3% опрошенных).В списке необычных подарков женщины назвали носки, аквариум, признание в любви, копилку и лотерейный билет.О необычных подарках к 23 февраля рассказали ранее и мужчины. Самый частый подарок — носки (13% опрошенных), цветы и различные комнатные растения (3%). Женщины дарят мужчинам бочки бензина, гаражи и глобусы.Опрос проведен во всех регионах России 23-25 февраля среди 1 тыс. женщин в возрасте старше 18 лет.Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также провел опрос россиян, приуроченный к Международному женскому дню.Картина такая: 67% россиян считают 8 Марта праздником для всех женщин, в том числе мужчины (78%) считают так чаще женщин. Почти 29% россиян воспринимают 8 Марта как обычный выходной день. Доля женщин, придерживающихся такого мнения, составляет 37%.Что касается подарков, то на первом месте идут цветы (64%), затем парфюмерия, косметика, бижутерия (24%), а также конфеты, спиртные напитки и деликатесы (17%).При этом доля мужчин, которые собираются подарить билеты на концерт, в театр или заказать ужин в ресторане уменьшилась в 2020 г. до 7% с 15% в 2017г.Ювелирные украшения желают подарить 11% мужчин против 18% в 2017 г., мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты — 4% против 9% в 2017 г.На вопрос о том, как выбрать подарок близким женщинам, мужчины отвечают, что спрашивают о желаниях у женщины или дарят деньги.Мужчины все реже размышляют о том, что желает получить в подарок близкая женщина (32% в 2017 г. против 24% в 2020 г.). Доля размышляющих особенно заметна среди особей мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет (47%).Ну а сами женщины мечтают получить в подарок цветы (47%), путевку (31%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (25%), ювелирные украшения (17%), деньги или подарочный сертификат (16%).Причем доля россиянок, желающих получить цветы, увеличилась в 2020 г. на 11% до 47%, ювелирные украшения — на 5% до 17%.