Рокировка со сменой правительства на Украине ничего не меняет в стране. Курс останется прежним. Пять лет Петр Порошенко кормил украинцев сказками и обещаниями. Тем же самым кормит народ и команда Зеленского.

Рокировка со сменой правительства на Украине ничего не меняет в стране. Курс останется прежним. "Пять лет Петр Порошенко кормил украинцев сказками и обещаниями. Тем же самым кормит народ и команда Зеленского". Об этом заявил в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.По его словам, Украина – это страна, находящаяся под полным внешним управлением. "Иностранцы, а не украинцы, определяют вектор развития страны. Они же определяют и кадровую политику государства. Эту ситуацию не мог изменить Порошенко, не может, к сожалению, и Зеленский. Ключевые должности у нас по-прежнему занимают агенты иностранного влияния. Фактически, Украина потеряла суверенитет и самостоятельность", — считает депутат."Вся эта история с увольнениями и назначениями не имеет ничего общего с развитием страны. Нужно менять не лица, нужно менять стратегию. Люди ждут изменения политики, — сказал Ренат Кузьмин. — Но новый глава украинского правительства не собирается менять курс. Это означает, что перемен в стране не стоит ждать".В свою очередь другой депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что партия "Слуга народа" превратила всех депутатов в собаку Павлова. "Их задача — сделать нас тупыми и бесправными, чтобы мы только сидели и нажимали на кнопку", — считает украинский политик.Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. Его кандидатуру внес украинский лидер Владимир Зеленский. С августа 2019 по февраль текущего года Шмыгаль занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. С февраля занимал посты министра развития общин и территорий и вице-премьера Украины.