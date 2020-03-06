Строительная люлька с рабочими сорвалась в Казани, два человека погибли, еще двое пострадали.

Строительная люлька с рабочими сорвалась в Казани, два человека погибли, еще двое пострадали.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах города.По его словам, трагедия произошла в строящемся десятиэтажном доме по улице Николая Ершова – в какой-то момент люлька с пятью мужчинами рухнула до уровня пятого этажа и опрокинулась.При этом четверо упали на землю, где двое погибли на месте. Пятый рабочий успел ухватиться за трос, влез в окно пятого этажа и самостоятельно спустился к пострадавшим товарищам.