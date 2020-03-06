За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из них Питтсбург Пингвинз в выездном матче нанес поражение Баффало Сэйбрз со счетом 4:2.

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из них "Питтсбург Пингвинз" в выездном матче нанес поражение "Баффало Сэйбрз" со счетом 4:2.Одним из самых заметных на льду был российский легионер "пингвинов" Евгений Малкин. 33-летний уроженец Магнитогорска стал автором двух результативных передач. С его пасов забивали Маркус Петтерссон и Патрик Херквист, оформивший дубль. Еще один гол на счету Сидни Кросби.В составе "Баффало" двумя голами ответили Джейк Маккейб и Маркус Юханссон.Для "Питтсбурга" эта победа стала второй подряд после неудачной серии из шести поражений.В еще одному матче "Филадельфия Флайерз" обыграла "Каролину Харрикейнз" (4:1). В составе "летчиков" по одному голу записали на свой счет россиянин Иван Проворов, Михаэль Раффль, Николя Обе-Кубель и Шон Кутюрье. Одним точным броском у "ураганов" отличился Джастин Уильямс.