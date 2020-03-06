Герои нового фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать (No Time To Die) променяют смартфоны производства Sony на новинки Nokia

Герои нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die) променяют смартфоны производства Sony на новинки Nokia. Одному из них достанется Nokia 8.2 — первая модель компании с поддержкой высокоскоростных 5G-сетей.Факт сотрудничества с создателями ленты подтвердили в HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов под легендарным финским брендом. Помимо первого 5G-смартфона Nokia, в новой части франшизы засветятся другие модели, включая Nokia 7.2 и Nokia 3310.На 8 марта планируется публикация рекламного ролика, который позволит узнать больше об устройствах. На 90-секундном видео Лашана Линч, исполняющая роль агента Номи, будет использовать Nokia 8.2 для завершения своей миссии.Также ходят слухи, что HMD Global намерена выпустить несколько аксессуаров на тематику шпионской саги и даже спецмодель из ограниченной серии 007, сообщает GSMArena.Накануне из-за эпидемии коронавируса премьера "Не время умирать" была перенесена на полгода — с апреля на ноябрь. В Великобритании картину покажут 12 ноября, в США — 25 ноября. Роль главного героя в 25-й части бондианы, как и в нескольких предыдущих фильмах, сыграет Дэниел Крейг.Премьера новинок Nokia состоится раньше. Как ожидается, 19 марта в Лондоне компания представит Nokia 8.2 5G с процессором Snapdragon 765G, а также модели среднего (Nokia 5.2) и начального (Nokia 1.3) уровней.