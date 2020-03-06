Европейский союз заявляет, что Великобритания пытается ослабить позицию блока на торговых переговорах, проводя переговоры с отдельными странами-членами ЕС, передает Reuters.

Европейский союз заявляет, что Великобритания пытается ослабить позицию блока на торговых переговорах, проводя переговоры с отдельными странами-членами ЕС, передает Reuters.Кроме того, ЕС призвал правительства стран блока не проводить "параллельные переговоры" с Лондоном.В документе ЕС говорится, что переговорная позиция блока может быть подорвана, если государства-члены будут вести отдельные переговоры с Великобританией, в то время как сторонам еще предстоит обсудить торговые отношения после окончательного выхода Великобритании из состава блока.Официальные переговоры начались в Брюсселе на этой неделе, чуть более чем через месяц после Brexit. Цель состоит в том, чтобы достичь соглашения о новых торговых отношениях к концу этого года."У нас есть информация, что британские коллеги обращаются к нам на разных уровнях и пытаются заняться вопросами, связанными с (торговыми) переговорами", — сказал на встрече в Брюсселе старший дипломат из Хорватии, которая председательствует в ЕС в первой половине 2020 года.«(Нам) хотелось бы попросить (страны ЕС) воздержаться от участия в контактах такого рода, которые могут быть восприняты как параллельные переговоры, по существу, и, возможно, подорвать позицию ЕС и переговорщика", — говорится в протоколе встречи.Как известно, исполнительный орган ЕС Еврокомиссия отвечает за переговоры от имени 27 государств-членов, а француз Мишель Барнье является основным переговорщиком.На просьбу прокомментировать представитель британского правительства заявил, что Великобритании ясно, что она ведет переговоры о своих будущих отношениях с ЕС с Европейской комиссией, а уже ЕК должна найти точки соприкосновения между странами ЕС.У ЕС давно были опасения, что Великобритания попытается разделить страны блока, чтобы попытаться занять выигрышную позицию в переговорах.