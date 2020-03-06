В Судьбе человека известный тележурналист-международник Михаил Кожухов рассказывает о том, почему отказался идти в театральный, как в студенческие годы попал в сказку на Кубе, потом вместе с семьей оказался в воюющем Афганистане, а в трудные 1990-е пытался устроиться на работу в МММ.

В "Судьбе человека" известный тележурналист-международник Михаил Кожухов рассказывает о том, почему отказался идти в театральный, как в студенческие годы "попал в сказку" на Кубе, потом вместе с семьей оказался в воюющем Афганистане, а в трудные 1990-е пытался устроиться на работу в "МММ".Телезрителям Кожухов известен как ведущий программ "Сделай шаг", "В мире людей", "В поисках приключений", "Вокруг света", "Охота к перемене мест" и других. За время съемок он посетил около ста стран. Сам о себе Михаил говорит, что он – мужик с усами, который путешествует по миру и ест тараканов.Однако до того, как стать популярным телеведущим, Кожухов как журналист-международник работал в "Комсомольской правде" и "Известиях" и стал первым журналистом в мире, который взял интервью у чилийского диктатора Августо Пиночета.Какой была первая страна, которую посетил "телепутешественник", и почему поездку на Кубу он вспоминает, как сказку? Что вспоминает о жизни с семьей под обстрелами в Афганистане?Какими подробностями личной жизни поделился Михаил Кожухов? Кем были его родители, и какой известный советский актер стал вторым мужем матери тележурналиста?Кто и почему отговорил его в юности от поступления в театральный вуз? И какое событие воспрепятствовало его устройству на работу в МММ?В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – телеведущий Михаил Кожухов.