Американское ФБР тоже любит Высоцкого. Об этом сообщает реклама, которую бюро расследований разместило в Facebook.

Американское ФБР тоже любит Владимира Высоцкого. Об этом сообщает реклама, которую бюро расследований разместило в Facebook.На фоне кадра из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий запечатлен в роли Глеба Жеглова, надпись на русском языке – "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Рядом — логотип и аббревиатура FBI.Таким образом Федеральное бюро расследований США призывает выходцев из бывшего Советского Союза к сотрудничеству. В ведомстве почему-то решили, что использование популярных образов поможет вызвать доверие.