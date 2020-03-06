Профессии бухгалтера и охранника в России являются отмирающими из-за развития новых технологий, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления в Финансовом университете при Правительстве РФ, передает ТАСС.

Профессии бухгалтера и охранника в России являются "отмирающими" из-за развития новых технологий, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления в Финансовом университете при Правительстве РФ, передает ТАСС.По словам министра, в настоящее время "отмирает" некоторое количество профессий, к которым относятся бухгалтеры, поскольку их количество будет сокращаться, а также охранники — эта профессия станет не столь востребованной в связи с использованием целых систем безопасности.Силуанов вспомнил, что Россию многие называют "страной охранников", поскольку "куда ни войдешь — везде работают охранные предприятия".Министр подчеркнул, что в России при этом растет разрыв между богатым и бедным населением.Глава Минфина отметил, что при использовании новых технологий многие заявляют о том, что под угрозу ставится ряд имеющихся профессий. "Что справедливо", — подчеркнул он.В то же время создаются новые возможности за счет использования новых технологий, но также возрастает и разрыв между богатыми, создающими эти технологии, и бедными, которые работают в этих компаниях."Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже", — добавил Силуанов.