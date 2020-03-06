Приглашение на психиатрическую экспертизу Следственный комитет России отправил журналисту Ивану Голунову. Следственное ведомство хочет проверить автора журналистских расследований на адекватность, зависимость от психоактивных веществ и психические расстройства. Дело Голунова возникло в 2019 году. Он был задержан на Цветном бульваре 6 июня.

Приглашение на психиатрическую экспертизу Следственный комитет России отправил журналисту Ивану Голунову. Следственное ведомство хочет проверить автора журналистских расследований на адекватность, зависимость от психоактивных веществ и психические расстройства. "Дело" Голунова возникло в 2019 году. Он был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков по части 3 статьи 30 — части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России.Иван Голунов настаивал на том, что наркотики ему в сумку подбросили задерживавшие его полицейские. Начало уголовного преследования журналист связал с работой над расследованием о ритуальном бизнесе, напоминает "Интерфакс". 11 июня, то есть спустя пять дней после задержания, уголовное преследование журналиста было прекращено, он вышел из СИЗО на свободу. Отпечатков пальцев Голунова на упаковке с белым порошком экспертиза не обнаружила. Следы наркотиков были найдены только на волосах задержанного.Следствие считает, что сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели наркотики и подложили их журналисту. Экс-полицейские были задержаны 29 января 2020 года. 5 марта следствие обратилось в суд с ходатайством об их аресте. Они взяты под стражу до 26 марта.Бывшим стражам правопорядка предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств, которые повлекли тяжкие последствия. А также "борцов" с наркопреступностью обвиняют в фальсификации доказательств по возбужденному против Голунова уголовному делу и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Апелляционные жалобы на заключение под стражу трех бывших полицейских Феофанова, Уметбаева и Сергалиева Мосгорсуд рассмотрит 11 марта 2020 года.Иван Голунов признал, что в детстве с 1987 года он наблюдался у психиатра, так как его отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка Голунова ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году журналист получил паспорт моряка. Перед этим проводилась психиатрическая экспертиза, согласно которой Иван Голунов был признан здоровым.