Госдума приняла закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию. Возраст снижен с 60 лет до 55 лет для женщин и с 65 лет до 60 лет для мужчин.

Госдума приняла закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию. Возраст снижен с 60 лет до 55 лет для женщин и с 65 лет до 60 лет для мужчин.Принятый ранее закон о пенсионной реформе предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Увеличен также возраст выхода на негосударственную пенсию, что делает такую пенсию менее привлекательной для предпенсионеров-вкладчиков негосударственных пенсионных фондов (НПФ), поэтому объем отчислений в НПФ сокращается.Новый закон снижает возраст получения негосударственной пенсии для льготных категорий граждан, например северян, педагогов, врачей, многодетных матерей. Наличие страхового стажа как условия для получения такой пенсии необязательно. Закон призван повысить интерес и доверие граждан к НПФ.Закон поддерживает граждан предпенсионного возраста, помогает улучшить их финансовое положение. Так, мужчина с пенсионными накоплениями начнет получать негосударственную пенсию в 60 лет, а страховую государственную пенсию — в 65 лет. Выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на госпенсию станут хорошим дополнением к зарплате, а при малой сумме накоплений выплату из НПФ можно получить единовременно.Закон определяет, что негосударственную пенсию назначают при наличии денег на соответствующем пенсионном счете в НПФ со дня обращения за пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на получение такой пенсии.Действие закона распространяется на договоры негосударственного пенсионного обеспечения, заключенные с 1 января 2019 года до дня вступления закона в силу после официального опубликования.