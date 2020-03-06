Госдума приняла закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при вступлении в российское гражданство.

Госдума приняла закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при вступлении в российское гражданство.Уровень владения русским языком определяет комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.Новый закон предусматривает, что комиссия может признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком. Такие граждане должны лишь подать заявление о признании их носителями русского языка. Никакого собеседования не потребуется.Госдума приняла также поправки в закон о гражданстве № 814817-7, сократив срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке с шести до трех месяцев.Заявления необходимо подавать в России.Упрощенный порядок позволяет получить российское гражданство без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства другого государства.