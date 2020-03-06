В понедельник, 9 марта, в Сан-Франциско пройдут предварительные слушания по делу обвиняемого во взломе американских ресурсов российского хакера Евгения Никулина. В документах Минюста США также фигурирует сотрудник Group-IB Никита Кислицин. В компании уверены: доказательств его вины у американской стороны нет.
В понедельник, 9 марта, в Сан-Франциско пройдут предварительные слушания по делу обвиняемого во взломе американских ресурсов российского хакера Евгения Никулина. В документах Минюста США также фигурирует сотрудник Group-IB Никита Кислицин. В компании уверены: доказательств его вины у американской стороны нет.
Направленная на анализ компьютерной преступности
исследовательская деятельность не является преступлением, подчеркивают в
Group-IB. К тому же ни компания, ни сам Никита Кислицин не получали официальных
повесток, уведомлений или приглашений на судебные заседания по делу Никулина.
Обвинения в адрес Кислицина в Group-IB считают недопустимыми и нарушающими его
права.
События, которых касается разбирательство, произошли восемь
лет назад. Тогда Кислицин работал независимым исследователем по
кибербезопасности и отношения к Group-IB не имел, подчеркнули в компании.
"Независимо от этого факта, мы приняли решение поддерживать своего
сотрудника и пояснить детали, которые нам известны для того, чтобы исключить
дезинформацию и манипулирование фактами в политических или иных целях", -
сказано в заявлении Group-IB.
Журналистского и исследовательского опыта, включая
деятельность на посту главреда журнала "Хакер", Кислицин после
перехода в Group-IB не скрывал, кроме того, представители компании и сам
Кислицин по личной инициативе в 2013 году встречались с представителями Минюста
США и информировали американскую сторону об их исследованиях, связанных с
андеграундом. В адрес Group-IB и Кислицина у США вопросов не было, отметили в
компании.
В Group-IB подчеркнули, что относятся к предстоящим
слушаниям крайне серьезно, соблюдают принципы работы с международными
правоохранительными органами и ведут борьбу с киберпреступностью по всему миру.
"Мы хотим подчеркнуть, что всегда следуем высоким моральным и этическим
нормам, принятым в Group-IB и являющимися обязательными для каждого из
нас", – говорится в заявлении компании. В то же время в Group-IB считают
правом каждого специалиста вести исследовательскую работу по борьбе с
киберпреступлениями.
"В настоящее время Group-IB ведет консультации с
международными юристами для правовой оценки ситуации и принятия решения о
дальнейших действиях", – отметили в компании.
Никита Кислицин с 2006 по 2012 годы был главным редактором
известного журнала "Хакер", посвященного программированию и вопросам
кибербезопасности. Помимо прочего, редакция занималась так называемым Threat
Intelligence – поиском данных, IP-адресов и доменов, связанных с преступной
активностью и других признаков, позволяющих выявить потенциальную угрозу. На
работу в Group-IB Кислицин перешел в январе 2013 года, предварительно пройдя
сложную систему проверок.