В понедельник, 9 марта, в Сан-Франциско пройдут предварительные слушания по делу обвиняемого во взломе американских ресурсов российского хакера Евгения Никулина. В документах Минюста США также фигурирует сотрудник Group-IB Никита Кислицин. В компании уверены: доказательств его вины у американской стороны нет.

В понедельник, 9 марта, в Сан-Франциско пройдут предварительные слушания по делу обвиняемого во взломе американских ресурсов российского хакера Евгения Никулина. В документах Минюста США также фигурирует сотрудник Group-IB Никита Кислицин. В компании уверены: доказательств его вины у американской стороны нет.Направленная на анализ компьютерной преступностиисследовательская деятельность не является преступлением, подчеркивают вGroup-IB. К тому же ни компания, ни сам Никита Кислицин не получали официальныхповесток, уведомлений или приглашений на судебные заседания по делу Никулина.Обвинения в адрес Кислицина в Group-IB считают недопустимыми и нарушающими егоправа.События, которых касается разбирательство, произошли восемьлет назад. Тогда Кислицин работал независимым исследователем покибербезопасности и отношения к Group-IB не имел, подчеркнули в компании."Независимо от этого факта, мы приняли решение поддерживать своегосотрудника и пояснить детали, которые нам известны для того, чтобы исключитьдезинформацию и манипулирование фактами в политических или иных целях", -сказано в заявлении Group-IB.Журналистского и исследовательского опыта, включаядеятельность на посту главреда журнала "Хакер", Кислицин послеперехода в Group-IB не скрывал, кроме того, представители компании и самКислицин по личной инициативе в 2013 году встречались с представителями МинюстаСША и информировали американскую сторону об их исследованиях, связанных сандеграундом. В адрес Group-IB и Кислицина у США вопросов не было, отметили вкомпании.В Group-IB подчеркнули, что относятся к предстоящимслушаниям крайне серьезно, соблюдают принципы работы с международнымиправоохранительными органами и ведут борьбу с киберпреступностью по всему миру."Мы хотим подчеркнуть, что всегда следуем высоким моральным и этическимнормам, принятым в Group-IB и являющимися обязательными для каждого изнас", – говорится в заявлении компании. В то же время в Group-IB считаютправом каждого специалиста вести исследовательскую работу по борьбе скиберпреступлениями."В настоящее время Group-IB ведет консультации смеждународными юристами для правовой оценки ситуации и принятия решения одальнейших действиях", – отметили в компании.Никита Кислицин с 2006 по 2012 годы был главным редакторомизвестного журнала "Хакер", посвященного программированию и вопросамкибербезопасности. Помимо прочего, редакция занималась так называемым ThreatIntelligence – поиском данных, IP-адресов и доменов, связанных с преступнойактивностью и других признаков, позволяющих выявить потенциальную угрозу. Наработу в Group-IB Кислицин перешел в январе 2013 года, предварительно пройдясложную систему проверок.