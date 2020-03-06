Злоумышленники осуществили сбыт 138 поддельных денежных знаков Центрального банка Российской Федерации на общую сумму 690 тысяч рублей...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению 6 участников организованной группы в сбыте поддельных денег.В ходе расследования установлено, что злоумышленники осуществили сбыт 138 поддельных денежных знаков Центрального банка Российской Федерации на общую сумму 690 тысяч рублей в период с апреля по август 2016 года.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны шесть фигурантов в возрасте от 27 до 50 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28