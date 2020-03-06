Пассажирские авиакомпании могут потерять до $113 миллиардов доходов в этом году из-за вспышки коронавируса COVID-19, предупредила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Пассажирские авиакомпании могут потерять до $113 миллиардов доходов в этом году из-за вспышки коронавируса COVID-19, предупредила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).По прогнозам IATA, потери пассажирских авиакомпаний от эпидемии могут составить от $63 миллиардов до $113 миллиардов в этом году в зависимости от масштабов распространения вируса. Прогнозируемые потери значительно превышают оценки, представленные всего две недели назад, поскольку вирус продолжает распространяться по всему миру."Предыдущий анализ IATA, опубликованный 20 февраля 2020 года, оценивал потерянные доходы в $29,3 миллиарда в рамках сценария, при котором влияние COVID-19 было бы в основном ограничено рынками, связанными с Китаем, — говорится в сообщении ассоциации. — С тех пор вирус распространился более чем в 80 странах".Ограничения на передвижения и общее падение спроса из-за предупреждений о быстро распространяющемся вирусе побудили авиакомпании приостановить или резко сократить рейсы в Китай. Пострадали также другие направления полетов.По данным IATA, в прошлом году выручка мировой авиационной отрасли составила $838 миллиардов.