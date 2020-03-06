Инспекторы дорожно-патрульной службы вручают автолюбительницам букеты весенних цветов и желают безаварийного вождения...

В рамках ежегодной акции «Цветы для автоледи» Госавтоинспекция Зеленограда поздравила женщин с наступающим праздником.Традиционно в первые дни марта ГИБДД Зеленограда проводит акцию «Цветы для автоледи». Инспекторы дорожно-патрульной службы вручают автолюбительницам букеты весенних цветов и желают безаварийного вождения.В этом году к акции присоединились активисты популярного в социальных сетях автомобильного сообщества «ЗелAvto». Также участие в мероприятии принял член Общественного совета при УВД по ЗелАО Сергей Буланов.Экипаж на улице Радио г. Зеленограда под предлогом проверки документов останавливал автомобили, за рулем которых находились женщины. Дамы, автоматически протягивая инспекторам ДПС документы, в ответ получали улыбку офицеров, комплименты и красивые букеты цветов. В акции принял участие врио командира ОР ДПС ГИБДД подполковник полиции Сергей Минаев. «Госавтоинспекция Зеленограда поздравляет женщин с наступающим Международным женским днем! Желаем вам счастья, здоровья, семейного уюта и, конечно, не забывать о правилах дорожного движения», - сказал Сергей Минаев.Автоледи с искренними улыбками благодарили сотрудников дорожной полиции, делали совместные фото и делились своими впечатлениями: « Это так неожиданно и приятно! Большое спасибо инспекторам ГИБДД за внимание и подаренные эмоции - настроение подняли на весь день!».Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31