Испанская компания Urbaser намерена построить в Башкирии завод по переработке мусора. В настоящее время представители фирмы ведут переговоры с региональными властями, сообщает . Вопросы по ..

Испанская компания Urbaser намерена построить в Башкирии завод по переработке мусора. В настоящее время представители фирмы ведут переговоры с региональными властями, сообщает .Вопросы по созданию предприятия обсудили заместитель главы Министерства экологии Нияз Фазылов и глава российского филиала Urbaser Дмитрий Очкинас. Инвесторам уже предложили два места, где можно возвести объекты по сортировке мусора. После анализа представители компании представят главе Башкирии проект будущего предприятия.