Финский Йокерит и ярославский Локомотив провели третий очный матч в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперники играли в Ярославле. Но смена площадок не помешала финскому клубу вновь выиграть.

Финский "Йокерит" и ярославский "Локомотив" провели третий очный матч в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперники играли в Ярославле. Но смена площадок не помешала финскому клубу вновь выиграть."Джокеры" поразили ворота "железнодорожников" уже на 57 секунде – отличился Виктор Лев. Долгое время счет оставался минимальным, но в третьем периоде Саку Мяэналанен и Никлас Йенсен все-таки сняли вопросы о победителе. "Йокерит" выиграл 3:0.Таким же счет стал и в серии. Первый матч завершился победой клуба из Хельсинки со счетом 6:0, второй также остался за "джокерами" (5:1). Теперь седьмого марта "Локомотив" и "Йокерит" сыграют четвертый матч противостояния.