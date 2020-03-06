Министр промышленности страны Навдип Бейнс заявил, что власти вряд ли примут решение об ограничении доступа, несмотря на все усилия США.

По словам министра промышленности Канады Навдипа Бейнса, Канада вряд ли ограничит доступ китайской Huawei к строительству сетей 5G.При этом комментарии чиновника прозвучали сразу после призыва группы американских сенаторов отменить предпочтительный инвестиционный статус для стран, допускающих китайского технологического гиганта к работе с сетями нового поколения. Таким образом, администрация Трампа всеми силами подталкивает союзников к введению прямых запретов для Huawei, отмечает Bloomberg."Мы позаботимся о том, чтобы действовать в соответствии с нашими национальными интересами, — сказал Бейнс в интервью канадской телерадиовещательной корпорации. — Нас не будут запугивать никакие другие юрисдикции".Канада является последним членом так называемого альянса англоязычных стран "Пять глаз" (AUSCANNZUKUS), который еще рассматривает вопрос о сотрудничестве с Huawei. Австралия и Новая Зеландия последовали примеру США, запретив его. А вот Великобритания предпочла компромиссное решение: китайской компании разрешена работа в Соединенном Королевстве, однако без доступа к некоторым особо "чувствительным" участкам сети.Британское решение разочаровало Белый дом и вылилось в гневную телефонную отповедь Бориса Джонсона от Дональда Трампа. Между тем, правительство Трюдо пока говорит, что оно изучает подход Великобритании. Однако Оттаве приходится учитывать инциденты прошлых лет, а именно арест главного финансового директора Huawei в 2018 году по американскому запросу об экстрадиции.Когда Бейнса спросили, имеет ли он в виду конкретно США, говоря о запугивании, он дипломатично отметил: "Возможно, я неправильно подобрал слова. Тем не менее мы не будем зависеть от других юрисдикций"."Страны высказывали свои опасения. Мы занимаемся этим вопросом с нашими партнерами из "Пяти глаз". Мы знаем, что это очень важный вопрос. Но мы примем решение, которое имеет смысл для канадцев и защищает канадцев", — резюмировал министр.