Организаторы одной из крупнейших мировых автовыставок, немецкая ассоциация VDA, приняли окончательное решение о ее дальнейшей судьбе. Впервые с 1951 года автосалон сменит прописку и, возможно, в дальнейшем будет проходить в ином формате.

Организаторы одной из крупнейших мировых автовыставок, немецкая ассоциация VDA, приняли окончательное решение о ее дальнейшей судьбе. Впервые с 1951 года автосалон сменит "прописку" и, возможно, в дальнейшем будет проходить в ином формате.Слухи о том, что организаторы Франкфуртского автосалона недовольны текущей ситуацией, появились еще в прошлом году на фоне новостей о практически двукратном снижении числа посетителей и массовых отказов мировых производителей от участия в выставке.Кроме того, в прошлом году истек срок контракта VDA и выставочного центра Messe Frankfurt, в котором в последние годы проходил автосалон. Воспользовавшись случаем, организаторы решили кардинально изменить судьбу престижного мероприятия.В конце прошлого года было объявлено, что в шорт-лист на право проведения "нового автосалона" среди проявивших инициативу городов Германии вошли Мюнхен, Берлин и Гамбург. А на этой неделе в VDA сделали окончательный выбор: в 2021 году IAA пройдет в непосредственной близости от штаб-квартир BMW и Audi.Выбор нового места проведения обтекаемо объясняется развитой инфраструктурой Мюнхена и опытом городских властей в организации массовых мероприятий. Однако, по всей видимости, в VDA учли и предложения мюнхенцев по развитию концепции автосалона: ожидается, что в новом формате будет больше внимания уделяться так называемой городской мобильности и различным идеям модернизации мегаполисов. Для демонстрации этих проектов власти Мюнхена уже пообещали предоставить некоторые участки исторического центра города.