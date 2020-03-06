Компания планирует закрыть свою базу для экипажей в Ванкувере, из-за чего работы могут лишиться минимум 150 человек.

Флагманский гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific продолжает бороться за выживание в условиях стремительно сокращающегося из-за эпидемии коронавируса спроса. Как сообщают источники South China Morning Post, компания рассматривает возможность закрытия своей базы для экипажей в Канаде, в Ванкувере.Годом ранее перевозчик ликвидировал подобную базу в Торонто. Тогда под угрозой сокращения оказались 120 человек. Однако часть из них смогла сохранить работу, перебравшись в Ванкувер. Но больше переходить некуда: это была последняя канадская база гонконгской компании.Причем Cathay и раньше задумывалась о ликвидации этого подразделения: маршрут Ванкувер — Нью-Йорк был убыточным, но ситуацию спасали дальнемагистральные рейсы, в частности в Азию. Однако сейчас на фоне эпидемии коронавируса, серьезно ударившей по спросу на авиабилеты, аргументов за сохранение базы не осталось.Ранее стало известно о том, что Cathay на 75% сократила количество рейсов, запланированных на март. При этом ¾ штата, или 2,5 тысячи сотрудников, были отправлены в неоплачиваемый отпуск.